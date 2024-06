Tour de France 2024: Favoriten, deutsche Chancen, Strecke

Auch wenn die Tour de France dieses Jahr erstmals in Italien beginnt, haben Starts im Ausland Tradition. In diesem Jahr beginnt die dreiwöchige Rundfahrt bereits zum 26. mal außerhalb Frankreichs. Die Organisatoren wollen durch die Starts im Ausland die Bekanntheit der Tour de France erhöhen und Fans in anderen Ländern die Möglichkeit geben, die wichtigste Rundfahrt im Rennradsport vor der Haustür zu erleben.



Den ersten Tourstart im Ausland gab es bereits 1954 in Amsterdam, allerdings begann die Tour de France zuletzt immer häufiger im Ausland. 2024 fängt die Rundfahrt zum dritten Mal hintereinander außerhalb Frankreichs an und für 2026 steht mit Barcelona bereits der nächste ausländische Startort fest. Viermal startete die Tour de France auch schon in Deutschland, zuletzt 2017 in Düsseldorf.