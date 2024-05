Bei erster Teilnahme: Pogacar gewinnt den Giro d'Italia

Tadej Pogacar hat bei seiner ersten Teilnahme den Giro d'Italia gewonnen. Dem 25 Jahre alte Slowenen genügte am Sonntag auf der letzten Etappe in Rom ein Platz im Hauptfeld. In der Gesamtwertung lag Pogacar am Ende fast zehn Minuten vor dem Kolumbianer Daniel Martinez, Kapitän des deutschen Teams Bora-hansgrohe.