Giro d'Italia: Jungprofi Steinhauser gewinnt Alpen-Etappe

Georg Steinhauser bejubelt seinen Etappensieg bei der Bergankunft am Passo Brocon.

Georg Steinhauser riss die Arme in die Höhe, dann schlug er ungläubig die Hände vor das Gesicht. Der deutsche Jungprofi hat am Mittwoch die 17. Etappe des Giro d'Italia nach einer knapp 30 Kilometer langen Solofahrt gewonnen und für den ersten deutschen Triumph bei der 107. Ausgabe der Italien-Rundfahrt gesorgt. Zuletzt gelang dies Nico Denz im Vorjahr.

Steinhauser wagt den Soloritt

Fünf Bergwertungen, davon eine der höchsten Kategorie, hatten die Fahrer auf den 159 Kilometern vom Südtiroler Wolkenstein zum Passo Brocon zu bewältigen. An der vierten setzte sich Steinhauser an der Seite von Amanuel Ghebreigzabhier aus Eritrea ab.

Schon mit Platz drei überzeugt

Erst am Sonntag hatte Steinhauser, seit 2022 Profi, mit Platz drei bei der Bergankunft in Livigno überzeugt.

In der Gesamtwertung baute Pogacar seinen Vorsprung auf Daniel Felipe Martinez (Kolumbien) vom deutschen Team Bora-hansgrohe aber auf 7:42 Minuten aus. Dritter ist nach wie vor der Brite Geraint Thomas (+8:04/Ineos Grenadiers). Steinhauser liegt in der Gesamtwertung weit zurück, mit mehr als eineinhalb Stunden Rückstand auf den bereits fünfmaligen Etappensieger Pogacar war er in die Etappe gegangen.