Triathlon - Challenge Roth: Anne Haug mit Weltbestzeit

Triathletin Anne Haug hat bei der Challenge Roth ihren Streckenrekord erneut um fast sechs Minuten verbessert. Patrick Lange musste nach einem Tritt in die Rippen aufgeben.

Anne Haug hat ihre Weltbestzeit eindrucksvoll unterboten. Quelle: dpa

Verletzungs-Drama um den Ex-Weltmeister, Traumtag für die deutschen Frauen: Während Patrick Lange unter Tränen vom Rad steigen musste, feierten Anne Haug und Laura Philipp bei der Challenge Roth einen furiosen Doppelsieg.

Haug verbessert sich um fast sechs Minuten

Haug stieß bei ihrer Machtdemonstration vor mehr als 250.000 Zuschauern in neue Sphären vor, unterbot in 8:02:38 Stunden die im Vorjahr aufgestellte Weltbestzeit der Schweizerin Daniela Ryf um 5:43 Minuten - nie war eine Frau in einem offiziellen Rennen schneller.

Immer wieder nur trainieren, essen, schlafen. Das alles für die Ironman-WM auf Hawaii. Als eine "Getriebene" sieht sich Triathletin Anne Haug. Nur so könne sie die Qualen meistern. 13.10.2023 | 8:31 min

Lange krümmt sich und muss aufgeben

Philipp landete 11:35 Minuten dahinter ungefährdet auf Rang zwei. "Ich kann es gar nicht fassen. Es lief von Anfang bis Ende wie geschmiert", schwärmte Haug im BR: "Die Weltbestzeit war immer ein großer Traum von mir. Das macht die Karriere ziemlich perfekt."

Mit den Tränen kämpfend gönnte sie sich im Ziel erstmal eine Bierdusche. Anders als bei den deutschen Frauen lief für Lange beim dritten Sieg in Serie seines dänischen Dauerrivalen Magnus Ditlev gar nichts nach Plan. Der zweimalige Weltmeister stieg nach nicht mal 20 Kilometern vom Rad, krümmte sich mit Tränen in den Augen am Boden.

Patrick Lange während Challenge Roth 2024. Quelle: dpa

Er habe nach dem Schwimmstart "einen heftigen Tritt gegen den linken Rippenbogen bekommen. Das hat mich getroffen wie ein Schlag und die Luft weggeschlagen. Ich habe kaum mehr atmen können", erzählte Lange - und gab später leichte Entwarnung:

Nach ersten Diagnosen vom Physio ist nichts gebrochen. Das ist erstmal für den weiteren Saisonverlauf sehr, sehr wichtig. Patrick Lange, Triathlet

Das Aus sei "eine herbe Niederlage", denn er hatte sich enorm viel vorgenommen: Der Hawaii-Champion von 2017 und 2018 wollte nicht nur für die Niederlagen in den vergangenen beiden Jahren gegen Ditlev Revanche nehmen, er peilte als erster Triathlet überhaupt eine Marathonzeit unter 2:30 Stunden an.

Der dreifache Ironman-Weltmeister Jan Frodeno ist einer der größten Triathleten. Wie hat er den Rückschlag nach der Goldmedaille verkraftet? Was kommt nach der Triathlon-Karriere? 10.09.2023 | 10:57 min

Zumindest dürfte die Verletzung die Vorbereitung auf die WM am 26. Oktober auf Hawaii nicht groß beeinträchtigen. Mit im Rennen der Triathlon-Stars war auch Jonas Deichmann, der auf der Strecke der Challenge Roth 120 Langdistanzen in 120 Tagen absolviert. Der Extremtriathlet genoss die Halbzeit seines Weltrekordversuchs sichtlich, ließ sich unter anderem von den Zuschauermassen am legendären Solarer Berg feiern.

Zuschauende als Antreiber

Auch Haug sah in der Unterstützung am Streckenrand eine Ursache für ihre Leistungsexplosion. Die Hawaii-Siegerin von 2019 betonte:

Man sieht so viele Leute, die einen anschreien und da zieht man unheimlich Energie draus. Die Zuschauer machen den Unterschied. Anne Haug, Triathletin

Fast 19 Minuten war sie schneller als auf ihrer bislang besten Langdistanz zuvor - und das nach gewaltigen gesundheitlichen Problemen zu Jahresbeginn. "Anscheinend haben auch Verletzungen und Krankheiten ihren Sinn", erzählte sie nun: "Man muss sich selbst vertrauen und dann passt an so einem Tag plötzlich alles zusammen." Vielleicht bald ja auch wieder bei Lange.