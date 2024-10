Ironman - Kienle: "Schwimmen ist der gefährlichste Part"

Sebastian Kienle, ehemaliger Weltmeister und Triathlon-Legende, weiß, was es braucht, um auf dieser Strecke zu triumphieren. Im Interview erzählt er, warum dieses Rennen so außergewöhnlich ist und wie man sich auf die extreme Herausforderung vorbereitet.

ZDFheute: Herr Kienle, der Ironman auf Hawaii steht unmittelbar bevor. Was macht diesen so besonders?

Sebastian Kienle hat alle bedeutenden Titel bei den Ironman-Wettkämpfen gewonnen. In Frankfurt feierte er 2014, 2016 und 2917 dreimal den Europameistertitel, sicherte sich zweimal den Weltmeistertitel über die Ironman 70.3-Distanz (2015 & 2016) und erreichte mit seinem Sieg bei der Ironman-Weltmeisterschaft 2014 auf Hawaii den höchsten Triumph, den der Triathlon zu bieten hat. Seit seinem Rücktritt im letzten Jahr ist Kienle weiterhin sportlich aktiv und nimmt vor allem an Gravel-Rennen, sowie an Hyrox-Wettkämpfen teil.

Alternativ reisen einige Athleten sehr früh an. Ich selbst bin oft schon drei oder vier Wochen vor dem Rennen nach Hawaii gereist. Viele bereiten sich dann zunächst in Maui, der Nachbarinsel von Hawaii, vor, da die klimatischen Bedingungen dort gleich sind.

ZDFheute: Die Technologien bei der Ausrüstung und Trainingsmethoden haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Inwiefern spielen diese technischen Innovationen wie neue Rad- und Laufschuhmodelle eine Rolle in der Vorbereitung?

Das Training für die Wettkämpfe ist an sich sehr gesund, wenn man es nicht auf einem absoluten Profiniveau betreibt. Es ist ein sehr vielseitiger Ausdauersport und das ist erstmal etwas, was man nur empfehlen kann. Das große Problem, was es gibt, ist dadurch, dass es immer populärer geworden ist, viele Amateure sich gleich an sehr großen Herausforderungen versuchen. Ich sehe leider immer wieder Athleten, die in so einem "Hauruck-Verfahren" unbedingt einen Ironman machen wollen. Und das ist gefährlich.