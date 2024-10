Ironman-WM auf Hawaii: Alles Wichtige, was Sie wissen müssen

Was ist der Ironman?

Wann und wo findet der Ironman statt?

Die Ironman-WM 2024 findet am 26. Oktober in Kailua-Kona auf Hawaii statt. Das Rennen startet um 6:25 Uhr Ortszeit (18:25 Uhr in Deutschland) mit dem Schwimmen im Pazifik.

Was ist die Ironman-Distanz?

Welche Faktoren tragen zur Härte des Wettbewerbs bei?

Welche Startgruppen gibt es bei der Ironman-WM 2024 auf Hawaii?

Beim Ironman auf Hawaii wird zwischen zwei verschiedenen Gruppen unterschieden, die durch das Niveau der Teilnehmer voneinander getrennt sind. Die Professionals sind eine kleinere Gruppe an Profi-Athleten, während die "Amateure" in verschiedenen Altersgruppen antreten. Die Profi-Athleten starten jeweils 30 Minuten vor den Altersgruppen-Athleten.

Welche deutschen Profi-Athleten sind auf Hawaii dabei?

Zum deutschen Aufgebot in der Kategorie "Professionals" zählen Leonard Arnold, Paul Schuster, Jonas Hoffmann, Finn Große-Freese und Patrick Lange . Patrick Lange geht als amtierender Vize-Weltmeister an den Start und konnte bereits 2017 und 2018 den Ironman auf Hawaii gewinnen. Außerdem sind 261 deutsche Triathleten in der Kategorie "Altersgruppe" dabei.

Wer sind die Favoriten auf den Weltmeistertitel?

Ebenfalls im Fokus steht der Norweger Kristian Blummenfelt. Nachdem seine Titelverteidigung bei den olympischen Spielen in Paris misslang, holte er sich jedoch den Europameistertitel bei der Ironman-EM in Frankfurt.

Wegen seiner Vorleistungen zählt auch Magnus Ditlev in dieser Saison zu den Favoriten auf den Weltmeistertitel. Bei der Triathlon-Challenge in Roth legte er mit 7:23:24 Stunden eine neue Weltbestzeit auf und wird als schnellster Athlet in der Bestenliste der Triathleten in der Ironman-Distanz geführt.