Die Ironman-WM findet am Sonntag zum ersten Mal in der Stadt an der französischen Riviera statt. Wegen der Menge zahlungswilliger Amateure haben die Ironman-Veranstalter beschlossen, Männer und Frauen nur noch im jährlichen Wechsel auf Hawaii starten zu lassen, bei zwei Veranstaltungen können die Starterfelder deutlich größer gestaltet werden. In diesem Jahr sind am 14. Oktober die Frauen in Hawaii dran, im nächsten Jahr dürfen wieder die Männer auf die legendäre Strecke. Einige Profis, darunter die Deutschen Jan Frodeno und Patrick Lange, haben die Vermarktungs-Gier der Veranstalter zunächst harsch kritisiert.