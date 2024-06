Fußball-EM 2024: Türkei feiert Auftaktsieg gegen Georgien

Frenetische Unterstützung der Fans, erfolgreicher Auftritt der Profis - beflügelt von der Heimspielatmosphäre im Dortmunder Stadion ist dem türkischen Nationalteam ein erfolgreicher Start in die Fußball-EM geglückt. Nach sintflutartigen Regenfällen vor der Partie wurde das Team von Trainer Vincenzo Montella an diesem Dienstag beim 3:1 (1:1) gegen Außenseiter Georgien seiner Favoritenrolle aber nur mit Mühe gerecht.

Türkische Anhänger feiern frenetisch

Die etwa 50.000 türkischen Anhänger in der mit rund 62.000 Zuschauern prall gefüllten Arena, die die berühmte Gelbe Wand in eine Rote Wand verwandelten, feierten euphorisch die beiden Traumtore von Mert Müldür (25. Minute) und Arda Güler (65.) zum verdienten Erfolg. Ein Kontertreffer in letzter Sekunde ins leere Tor der Georgier von Kerem Aktürkoglu (90.+7) machte spät alles klar.