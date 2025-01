Turnen: Tabea Alt schildert ihre Erfahrungen mit Missbrauch

Tabea Alt (24) war Leistungsturnerin. Seit ihrem achten Lebensjahr trainierte sie im Kunst-Turn-Forum Stuttgart. Sie war Mitglied der Nationalmannschaft, fuhr zu Olympia nach Rio, holte bei den Weltmeisterschaften 2017 am Schwebebalken Bronze und gewann die Gesamt-Weltcup-Serie. Für sie sind Träume in Erfüllung gegangen - doch der Preis war hoch.

Tabea Alt: Mit wahnsinnig viel Stolz und tiefer Dankbarkeit, dass ich all diese Erfolge und wunderschönen Momente erleben durfte. Gleichzeitig trage ich davon körperliche und seelische Narben. Und das wiegt auch kein Erfolg so wirklich auf.

Sie haben Ende Dezember auf Instagram Vorwürfe gegen den Schwäbischen und den Deutschen Turnerbund erhoben . Sie schreiben unter anderem von Essstörungen, Straftraining, Schmerzmittel, Drohungen und Demütigungen. Was werfen Sie den Verantwortlichen vor?

ZDFheute: Was ist Ihnen widerfahren?

Alt: Es ist sehr schwer, das in Worte zu fassen und es Menschen verständlich zu machen, die nicht aus dem Leistungssport kommen, die nicht in dieses System integriert sind. Aber es fängt im Prinzip mit der Demütigung an, dass einem nicht geglaubt wird.