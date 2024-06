UEFA-Chef: Čeferin: Wir haben keine Stadt gezwungen

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin im Interview mit ZDF-Reporter Markus Harm über die Herausforderungen an die Sicherheit bei der EM, seine sportlichen Favoriten und die Kritik an den Gewinnen der UEFA.

Das DFB-Team ist in München angekommen, der Stadt des Eröffnungsspiels gegen Schottland. Die Erwartungshaltung ist groß. Was zählt, ist nur ein Sieg, weiß auch Trainer Nagelsmann.

Čeferin : Wir arbeiten sehr eng mit dem deutschen Innenministerium, mit der Polizei und auch mit dem Geheimdienst zusammen. Wenn wir wirklich nur einen oder zwei Idioten sehen werden - also Flitzer wie beim Champions-League-Finale -, das wäre sehr okay.

Viel wichtiger aber ist die allgemeine Situation. Wir müssen dafür sorgen, dass wirklich alles ruhig und sicher abläuft. Nicht nur in den Stadien. Die sollen ein Hort der Sicherheit sein. Aber die Polizei und die deutschen Behörden müssen garantieren, dass in den Städten nichts passiert. Wir sind jederzeit gewarnt. Die politische Situation um uns herum ist gewalttätig.

Čeferin: Die EURO 2024 GmbH mit Sitz in Frankfurt zahlt Steuern in Deutschland. Alles läuft über dieses Unternehmen. Die UEFA ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in der Schweiz, zahlt dort keine Steuern. In Deutschland aber haben wir keine Steuerfreiheiten. Sie müssen immer sehen: Dieses eine Männerturnier finanziert den gesamten Fußball der UEFA. Mit dem Frauen- oder Jugendfußball machen wir keinen Gewinne. Daher verstehe ich die Kritik an der UEFA überhaupt nicht. Und um ehrlich zu sein: