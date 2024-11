Wintersport-Newsticker: Hennig verpasst Podest knapp

Deutschlands Eiskunstlauf-Toppaar Minerva Hase/Nikita Wolodin ist ins Finale der Grand-Prix-Serie eingezogen. Nach ihrem Erfolg in Angers in Frankreich Anfang November belegten die WM-Dritten im chinesischen Chongqing mit 209,36 Punkten den zweiten Platz. Den Sieg sicherten sich Sara Conti/Niccolò Macii aus Italien (211,05 Punkte).

Der Wettbewerb in Chonqing war der letzte der diesjährigen Grand-Prix-Serie vor dem Finale in Grenoble im Dezember, für das sich Hase/Wolodin als Dritte in der Gesamtwertung qualifiziert haben.