Vanessa Voigt und Justus Strelow eröffnen für die deutsche Biathlon-Mannschaft den Weltcup in Kontiolahti. Das Duo wird am Samstag (13.15 Uhr/ZDF live) in der Single-Mixed-Staffel an den Start gehen. Damit setzt der DSV auf ein Siegerteam: Voigt und Strelow haben in der vergangenen Saison in diesem Rennformat das Rennen in Antholz gewonnen.

Die Mixed-Staffel (15.45 Uhr/ZDF) wird derweil von Franziska Preuß angeführt. Die 30-Jährige, die nach einer Nasennebenhöhlen-Operation auf einen Winter ohne gesundheitliche Probleme hofft, startet neben Johanna Puff, Danilo Riethmüller und Philipp Horn.