Wintersport-News: Wechsel im Biathlon-Weltcup-Team

Sieg in der Qualifikation, Aus im Achtelfinale: Ramona Hofmeister reist "ratlos und sehr enttäuscht" aus China ab. Die Seriensiegerin des Vorjahres ist auch beim zweiten Weltcup der Snowboardsaison weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Nach Platz fünf am Samstag im Riesenslalom reichte es am Sonntag im Slalom von Yanqing nur zu Platz neun. Schon beim Auftakt in Mylin war Hofmeister (28) am Podest vorbeigefahren.

Für die besten deutschen Platzierungen am Sonntag sorgten Elias Huber und Stefan Baumeister auf den Plätzen sechs und sieben. Die Siege im Parallel-Riesenslalom in China sicherten sich Lucia Dalmasso (Italien) und Tim Mastnak (Slowenien). Im Slalom gewannen Miki Tsubaki (Japan) und Daniele Bagozza (Italien).