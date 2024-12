Wintersport-News: Biathletin Preuß gewinnt in Hochfilzen

Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster hat beim Weltcup-Auftakt in Steinach am Brenner die Super-Kombination in der sitzenden Klasse gewonnen. In den beiden Super-G landete die Monoskifahrerin auf den Plätzen zwei und vier und kassierte damit ihre ersten Niederlagen seit fast zwei Jahren. Im letzten Winter hatte sie alle Weltcuprennen gewonnen.

Gegenüber der Vorsaison hat sich die Konkurrenzsituation allerdings wieder verschärft. Ihre Dauerrivalin Momoka Muraoka aus Japan ist nach einem Abstecher zu den Sommerspielen wieder am Start, dazu hat sich die 20 Jahre alte Spanierin Audrey Pascual Seco zu einer ernsthaften Rivalin entwickelt. Die beiden hatten sich die Siege in den Super-G-Rennen aufgeteilt und waren in der Super-Kombination hinter Forster auf dem Podest gelandet.

Einen Platz auf dem Treppchen der stehenden Klasse sicherte sich Anna-Maria Rieder mit Rang drei im ersten Super-G, hinzu kamen die Plätze vier und fünf. Alexander Rauen wurde mit Guide Jeremias Wilke in der Klasse der Sehbehinderten Siebter und Achter.