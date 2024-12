Wintersport-News: Weidle wegen Krankheit nicht am Start

Lindsey Vonn wird wie geplant in St. Moritz ihr Weltcup-Comeback feiern. Dies teilte die 40 Jahre alte US-Amerikanerin am Freitag offiziell mit. In der Schweiz finden am 21. und 22. Dezember zwei Super-G statt.

Vonn hatte am ersten Dezember-Wochenende in Copper Mountain/Colorado bei ihrem Wettkampf-Comeback zwei unterklassige FIS-Abfahrten bestritten und dabei die Plätze 24 und 27 belegt. Damit sammelte sie die nötigen Punkte für die Weltrangliste, um sich eine Wildcard für St. Moritz zu sichern. Die Starts in Copper Mountain waren auch ein erster Härtetest für ihr künstliches Kniegelenk, das Vonns Rückkehr nach jahrelangen Problemen erst ermöglichte.