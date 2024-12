Wintersport-Newsticker: Alpin-Rennläufer Jocher verletzt

Skispringer Pius Paschke hat pünktlich zum Beginn der Vierschanzentournee seine Erkältung überwunden. "Alles ist wieder gut. Wie die meisten war ich ein bisschen erkältet. Jetzt ist alles in bester Ordnung", sagte der fünfmalige Saisonsieger am Freitag nach der Ankunft in Fischen, wo das DSV-Team vor dem Auftakt in Oberstdorf wohnt. Dort steht am Samstag (ab 16 Uhr live im ZDF) die Qualifikation für das Auftaktspringen 24 Stunden später an.

Paschke hatte vor Weihnachten über leichte Symptome geklagt, auch seine Stimme war heiser. "Das war aber nicht so tragisch, ich habe vor Engelberg unter der Woche reduziert trainiert", sagte der Bayer. In der Schweiz hatte er dann nur die Plätze acht und 18 belegt, führt aber weiter den Gesamtweltcup an.