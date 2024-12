Wintersport-Newsticker: Eisenbichler stößt zum Team

Die Gesamtweltcupführende Katharina Schmid führt das Aufgebot der deutschen Skispringerinnen bei der "halben Vierschanzentournee" an. Neben der Weltmeisterin sind bei den Springen am Dienstag (16.20 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen und am Mittwoch (16.15 Uhr/beide ARD) in Oberstdorf unter anderem auch die Weltcup-Vierte Selina Freitag und Juliane Seyfarth Teil des deutschen Kaders.

Die im Rahmen der sogenannten "Two-Nights-Tour" ausgetragenen Weltcups gelten als Ersatz für die eigene Vierschanzentournee, auf die die Frauen weiter warten müssen. Bei der erstmaligen Austragung im vergangenen Jahr hatte sich die Slowenin Nika Prevc den Gesamtsieg gesichert. In Garmisch führen die Springerinnen ihren Wettkampf unmittelbar nach der Qualifikation für das Tourneespringen der Männer durch.