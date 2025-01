Wintersport-Newsticker: TdS-Abschluss mit Podest für Moch

Stefan Kraft hat das Bergiselspringen der Vierschanzentournee in Innsbruck gewonnen. Der 31-Jährige führte vor Jan Hörl und Daniel Tschofenig einen österreichischen Dreifachsieg an und liegt nun auch in der Gesamtwertung nach drei von vier Stationen vorn.

Pius Paschke belegte als bester Deutscher den achten Rang und hat keine realistische Chance mehr auf den Tourneesieg. Als zweitstärkster Deutscher landete Andreas Wellinger auf Rang 13., Philipp Raimund erhielt als 15. ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Karl Geiger verpasste den zweiten Durchgang.