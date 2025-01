Wintersport-Newsticker: Kein einziges Podest für Deutsche

Biathletin Sophia Schneider kehrt in den Weltcup zurück und wird bei den Rennen ab Donnerstag (ZDF live) in Oberhof an den Start gehen. Für Schneider muss Anna Weidel weichen.

Schneider hatte sich zu Saisonbeginn überraschend nicht für die Weltcup-Auswahl empfehlen können. In Oberhof hatte sie bei der WM 2023 starke Leistungen gezeigt und mit der Staffel die Silbermedaille gewonnen.

Angeführt wird das deutsche Frauenteam von der Gesamtweltcup-Führenden Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Selina Grotian. Außerdem sind die Nachwuchs-Hoffnungen Julia Tannheimer und Julia Kink dabei. Bei den Männern bleibt das Aufgebot mit Philipp Nawrath, Johannes Kühn, Danilo Riethmüller, Philipp Horn, Justus Strelow und Simon Kaiser unverändert.