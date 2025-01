Wintersport-Newsticker: Fillon Maillet gewinnt in Oberhof

Beim deutschen Bob-Anschieber Simon Wulff ist ein in Wettkämpfen verbotenes Stimulanzmittel nachgewiesen worden. Wie die internationale Testagentur ITA bekanntgab, soll es sich um die Substanz Methylhexanamin handeln. Sie ist in sogenannten Schlank­machern und Nahrungsergänzungsmitteln enthalten und zählt mittlerweile zu den am häufigsten gefundenen Stimulanzien in Dopingproben.

Gemäß der Anti-Doping-Regeln des Bobweltverbandes IBSF wurde keine vorläufige Sperre gegen den Athleten verhängt. Der deutsche Verband stellte den Anschieber dennoch frei, um nachträgliche Sanktionen zu vermeiden. Sein Pilot Francesco Friedrich startet in St. Moritz an diesem Wochenende mit Alexander Schüller. Nach Aussage des Generalsekretärs des Bob- und Schlittensportverbandes für Deutschland (BSD), Thomas Schwab, wird der 24 Jahre alte frühere Leichtathlet die Öffnung der B-Probe beantragen, zudem bekommt er anwaltlichen Beistand.