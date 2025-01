Wintersport-Newsticker: Skispringerin Freitag wird Zweite

Die deutschen Bob-Piloten haben im Zweier auch den Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igls dominiert. Beim dritten deutschen Dreifacherfolg in Serie gewann Johannes Lochner und stellte dabei in beiden Läufen jeweils einen Streckenrekord auf. Francesco Friedrich belegte Platz zwei mit 16 Hundertsteln Rückstand. Dritter wurde Adam Ammour (+0,37 Sekunden), der wie bei den vorherigen Zweierrennen in St. Moritz und Winterberg das deutsche Podest komplettierte.

Lochner hat in der Zweier-Gesamtwertung nun 25 Punkte Rückstand auf den erstplatzierten Friedrich.

Im Frauen-Monobob zeigte Lisa Buckwitz einmal mehr eine herausragende Vorstellung: Sie gewann das dritte Rennen in Serie und ist auf dem besten Weg, ihren zweiten Mono-Gesamtweltcup nacheinander zu gewinnen. Laura Nolte belegte den dritten Platz (+0,10 Sekunden).