Wintersport-Newsticker: Robinson siegt am Kronplatz

Vinzenz Geiger hat den deutschen Kombinierern beim Weltcup in Schonach mit einer sagenhaften Aufholjagd den ersehnten Podestplatz beschert. Er stürmte im "Compact"-Rennen vom 17. Rang auf den dritten Platz. Nur dem Österreicher Johannes Lamparter und Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber musste sich Geiger geschlagen geben.

Bei den Frauen verpasste Nathalie Armbruster ihren zweiten Podestplatz des Wochenendes. Nach Platz zwei am Samstag musste sich die 19-Jährige im Sprint mit Platz vier begnügen. Der Sieg ging an Ida Marie Hagen - zum zehnten Mal in Serie in einem Weltcup-Rennen.