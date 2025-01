Wintersport-Newsticker | Wegen Morbus Crohn: Riiber hört auf

Skirennfahrer Alexis Pinturault hat sich bei seinem Sturz in Kitzbühel einen Bruch im rechten Knie zugezogen und wird in diesem Winter nicht mehr in den Weltcup zurückkommen. Untersuchungen in Frankreich ergaben eine Fraktur des Schienbeinplateaus sowie eine Meniskusverletzung. Nach Verbandsangaben muss der 33-Jährige rund sechs Wochen aussetzen, ehe er im März mit Reha-Maßnahmen anfangen kann. Die Saison endet in der letzten März-Woche mit dem Weltcup-Finale in Sun Valley in den USA.

Pinturault war beim Super-G auf der Streif am vorigen Freitag gestürzt und hatte mit dem Helikopter von der Strecke geborgen werden müssen.