Die Amerikanerin Coco Gauff hat den nächsten Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere erreicht und die WTA-Finals gewonnen. Die 20-Jährige setzte sich in einem dramatischen, dreistündigen Endspiel von Riad am Samstag gegen Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China mit 3:6, 6:4, 7:6 (7:2) durch. Gauff ist damit die jüngste Siegerin beim Saisonabschluss der Frauen seit 20 Jahren - 2004 hatte Maria Scharapowa mit 17 Jahren triumphiert.

Gauff und Zheng Spielerinnen der Zukunft

Gauff ist nun inoffizielle Weltmeisterin und holt damit im zweiten Jahr in Folge einen großen Titel. 2023 hatte sie die US Open gewonnen, auch in diesem Jahr war Gauff in großer Form.