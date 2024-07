Cum-Ex: Faktencheck zum Milliarden-Steuerraub

Der Cum-Ex-Skandal war einer der größten Steuerskandale in der deutschen Geschichte. Mehr als 10 Milliarden Euro verlor der deutsche Staat durch die Betrugsmasche. Bei der Aufklärung kommen unfassbare Dinge ans Tageslicht: ein Spitzel mitten im Bundesfinanzministerium – und sogar Bundeskanzler Olaf Scholz rückt in den Fokus der Ermittlungen.

Und dann wirft plötzlich auch noch Deutschlands wichtigste Cum-Ex Ermittlerin, Anne Brorhilker, ihr Amt hin. Was führt sie dazu? Reine Müdigkeit, mangelndes Aufklärungsinteresse der Justiz oder doch politischer Druck? Das schauen wir uns in dieser Folge ZDFheute Backgroundcheck an.