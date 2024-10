Russland: Baut China Autos in alten VW- und Mercedes-Werken?

Der chinesische Autobauer Chery nutzt Insidern zufolge ehemalige Werke westlicher Konkurrenten in Russland für den Bau seiner Fahrzeuge. Das Unternehmen baue die Autos in Anlagen zusammen, die vor dem russischen Angriff auf die Ukraine von Volkswagen Mercedes-Benz und Nissan betrieben worden waren, sagten fünf mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Chinas Einfluss in Russland wächst seit Ukraine-Krieg

Nach dem Rückzug der westlichen Autobauer aus Russland haben chinesische Hersteller mehr als die Hälfte des russischen Automarktes übernommen. Dass sie nun auch die Produktion ausweiten, zeigt, wie der chinesische Einfluss auf die russische Wirtschaft nach Kriegsbeginn zugenommen hat. Die Regierung in Moskau hat zuletzt Einfuhrzölle verhängt, um ausländische Autobauer zu motivieren, ihre Fahrzeuge in Russland zu bauen.

Autobauer Chery soll Freigabe für Produktion in Russland haben

Nach Unterlagen von Februar bis August, die Reuters vorliegen, hat Chery die Freigabe für die Produktion von einigen Modellen in Russland erhalten. Das ehemalige VW-Werk in Kaluga südlich von Moskau werde unter anderem für den Tiggo genutzt, sagte Michail Pogonow, beim Autohändler ASC zuständig für die Chery-Fahrzeuge.

Der Absatz mit den Fahrzeugen ziehe derzeit deutlich an. "Das Umsatzwachstum liegt schon jetzt bei mehr als 100 Prozent", sagte er. Im ehemaligen Nissan-Werk in St. Petersburg wird der Tiggo unter dem Markennamen Xcite X-Cross hergestellt, wie einer der Insider sagte.

Keine Stellungnahmen russischer Ministerien

Mercedes: Verantwortung bei lokalem Investor Avtodom

Auf Anfrage von ZDFheute erklärte Mercedes-Benz am Freitag, man habe die Anteile an seinen russischen Tochtergesellschaften an den lokalen Investor Avtodom verkauft und sich somit aus dem russischen Markt zurückgezogen. Seit Abschluss der Transaktion im April 2023 liege die Geschäftsausgestaltung "in der Verantwortung von Avtodom", heißt es in der Antwort von Mercedes weiter.