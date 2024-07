Energiewende: Warum private Investoren fehlen

Das erste zertifizierte Wasserstoffkraftwerk Deutschlands steht in Leipzig. Private Investoren haben aktuell wenig Interesse an solchen Kraftwerken.

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um mindestens 65 Prozent zu reduzieren - bis 2045 will man klimaneutral sein. Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, müssen die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Doch nicht nur das.

Es geht auch darum, Übertragungsnetze zu erweitern und Technologien zu entwickeln, mit denen die gewonnene Energie gespeichert werden kann. Und zwar so gespeichert werden kann, dass sie auch für energieintensive Industrien wie Aluminiumhütten oder Zementwerke ausreichend und konstant zur Verfügung steht - eine bislang ungeklärte Frage.

Im Rahmen des Projektes "Urban Zero" will Duisburg-Ruhrort als erster Stadtteil weltweit ab 2029 keine Umweltbelastung mehr für den Planeten sein.

Bund kann Investitionsbedarf nicht alleine stemmen

Private Investoren beim grünen Umbau zurückhaltend

Es braucht also andere, die sich an der Mammutaufgabe beteiligen: private Investoren. Doch die stehen bislang nicht gerade Schlange. Aktuelle Berechnungen zeigen, dass derzeit etwa die Hälfte der notwendigen Investitionen fehlt.

Es geht also vor allem um mehr Geschwindigkeit, wenn die KfW jetzt mit Unterstützung der Deutschen Bank zu einer Kapitalmarktkonferenz zur Energiewende in Deutschland einlädt.

Was hält die Investoren zurück? Warum fließen die Milliarden nicht ausreichend, wo doch außer Frage steht, dass der grüne Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft alternativlos ist?

Renditeaussichten nicht gut genug

Was Investoren derzeit abschreckt, zeigt dieses Beispiel deutlich: Von wasserstoffgeeigneten Gaskraftwerken, die auch in Zeiten, wo der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint, sauberen Strom liefern könnten, lassen Geldgeber derzeit die Finger. Der Grund ist simpel: Die Renditeaussichten sind bescheiden.

Momentan kommen Solarmodule weltweit zu 80 Prozent aus China. Die EU will nun erreichen, dass mehr klimaneutrale Technologien in Europa produziert werden.

Denn da die Gasblöcke nur zu wenigen Zeiten Strom produzieren würden, verdienen sie im jetzigen Energieversorgungssystem kein Geld und sind dadurch für Investoren uninteressant. Hier bräuchte es also mehr Anreize, beispielsweise garantierte Einnahmen auch für das Vorhalten bestimmter Strommengen.

Hemmnis für Kapitalgeber: die Finanzarchitektur

Das ist aber nur ein Aspekt - es klemmt noch an anderen Stellen. Stefan Brunnhuber, Soziologe, Nachhaltigkeitsforscher und Mitglied des Club of Rome, wirft in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" eine viel grundsätzlichere Frage auf: Könnte es sein, dass der wichtigste Faktor dafür, dass Nachhaltigkeit gelingt oder scheitert, die Architektur des Geld- und Finanzsystems ist?