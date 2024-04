Explosionen im Iran: Nahost-Lage drückt Dax - Ölpreis steigt

Angesichts der unsicheren Lage im Nahen Osten ist der Dax zur Handelseröffnung auf Tauchstation gegangen. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag fast ein Prozent und fiel auf 17.660 Zähler. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran halte die Börsen in Atem, sagte Thomas Altmann von QC Partners.

Ölpreise legen deutlich zu

Auch die Ölpreise sind nach den jüngsten Berichten zur Lage in Nahost deutlich gestiegen. Nach einem kräftigen Preissprung in der Nacht gaben die Notierungen am Morgen aber einen Teil der Gewinne wieder ab. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 88,66 US-Dollar. Das waren 1,55 Dollar mehr als am Vortag. In der Nacht war der Preis zeitweise über die Marke von 90 Dollar geklettert.