Bund vergibt Großauftrag an Cloud-Spezialisten Ionos

Der deutsche Cloudanbieter Ionos hat für den Aufbau einer besonders strikt abgesicherten Computer-Cloud-Lösung einen Großauftrag von der Bundesverwaltung erhalten. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in Karlsruhe mit.

In der Ausschreibung des Rahmenvertrags wurde eine Obergrenze von 410 Millionen Euro genannt.

Es gibt Sorge, dass die digitale Abhängigkeit Deutschlands vom Ausland in den kommenden Jahren zunimmt. Was das bedeutet, berichtet Frank Bethmann von der Frankfurter Börse.

Die "private Enterprise-Cloud", die unter anderem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert wurde, soll in den Rechenzentren des Informationstechnikzentrums Bund (ITZBund) betrieben werden. Das Besondere an der Ionos-Lösung ist, dass diese Plattform nicht mit dem öffentlichen Internet verbunden ist.