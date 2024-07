Globale Finanzwirtschaft: Warum braucht es Weltbank und IWF?

Weltbank und Internationaler Währungsfonds (IWF): Beide Institutionen haben Namen, die auf Großes hindeuten. 80 Jahre ist es inzwischen her, dass der Grundstein für die Gründung der Organisationen gelegt wurde - doch was hat es mit IWF und Weltbank genau auf sich, warum braucht es sie im internationalen Finanzsystem und welche Kritik gibt es an beiden?

Der IWF, eine Art globale Finanzaufsichtsbehörde

Der IWF ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen . Er wurde 1944 in Bretton Woods ( USA ) gegründet. Wenn Länder in finanziellen Schwierigkeiten stecken, hilft der IWF mit Krediten. Er berät Länder, was sie konkret tun können, welche Sparmaßnahmen sie ergreifen sollen etwa. Und er fördert die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern.

Geld eintreiben, damit ärmere Länder sich an die Folgen des Klimawandels anpassen und ihre Wirtschaft klimaneutral gestalten können - das war das Ziel einer Geberkonferenz in Bonn im letzten Herbst.

Die Entscheidungen des IWF helfen also, dass Länder nicht Bankrott gehen. Sie stärken das Vertrauen der Investoren, fördern wirtschaftliche Reformen und verbessern die internationale Zusammenarbeit. All dies trägt zur Stabilität des globalen Finanzsystems bei.

Welche Kritik gibt es am IWF?

Aber es gibt auch Kritik am IWF. Der Politikwissenschaftler Bernhard Reinsberg kritisierte, dass die IWF-Programme zu viele Bedingungen erhalten für in Not geratene Länder. Als der IWF 2019 in Ecuador forderte, die Treibstoffsubventionen zu kürzen, kam es zu Protesten.