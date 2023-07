New Lachaussée schreibt auf Frontal-Nachfrage, es habe seit 2014 zu keiner Zeit "irgendeine Geschäftsbeziehung mit irgendeinem Rüstungsunternehmen in Russland" gehabt. "Wie der Bericht von KPMG bestätigt, gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass New Lachaussée direkt oder indirekt zur Lieferung von Ausrüstung für militärische Zwecke an Russland beigetragen hat", schreibt das Unternehmen. "New Lachaussée hält sich gewissenhaft an alle geltenden nationalen und interationalen Vorschriften (...)."