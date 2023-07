Wie ernst meinte es New Lachaussée mit seinen Geschäftskontakten nach Russland seit 2014? ZDF frontal liegen Informationen vor, wonach NLC-Beschäftigte intern etwa Rabatte auf ihre Maschinen diskutierten, um Angebote für ihre russischen Kontakte attraktiver zu gestalten. Einem NLC-Handelsvertreter in Russland wurden Handreichungen geschickt, welche Vorzüge von NLC-Produkten er im Vergleich mit einem italienischen Konkurrenten betonen solle.



Frontal liegen ebenfalls Gesprächsnotizen vor, denen zufolge sich Mitarbeiter von New Lachaussée auf Moskauer Waffenmessen zwischen 2014 und 2019 mit Vertretern von Tula und anderen russischen Waffenfirmen getroffen haben sollen. "Tula wird uns eine formelle Anfrage schicken", heißt es etwa in Messenotizen vom Oktober 2019 über eine geplante Inspektion von Maschinen in Tula durch NLC-Angestellte. Tatsächlich schickte New Lachaussée im gleichen Monat einen Kostenvoranschlag für eine solche Inspektion nach Tula - mit dem Hinweis "wie beim Treffen während der 'Arms and Hunting 2019' besprochen".



Auch die Sanktionen gegen russische Rüstungsunternehmen sind ein Thema. So schreibt der russische Handelsvertreter an den NLC-Verkaufschef per WhatsApp: "Soweit ich weiß, ist Tula gerade nicht unter US-Sanktionen. Sie haben besondere Anstrengungen unternommen, Beschränkungen zu entkommen - Anteilseigner wurden gegen gute ausgetauscht, etc. Außerdem haben sie Firmen auf der ganzen Welt, inklusive Hongkong. Bislang finden sie völlig legale Wege für solche Geschäfte."