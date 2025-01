Arbeitskosten im EU-Vergleich: Verdienen wir zu viel?

Dem Statistischen Bundesamt zufolge zahlten Unternehmen des produzierenden Gewerbes und des Dienstleistungsbereichs hierzulande im Jahr 2023 durchschnittlich 41,30 Euro für eine geleistete Arbeitsstunde. Damit hatte Deutschland in der Europäischen Union (EU) die sechsthöchsten Arbeitskosten.Höhere Lohnkosten als in der Bundesrepublik wurden 2023 in Luxemburg (53,90 Euro), Dänemark (48,10 Euro) und Belgien (47,10 Euro) gezahlt. Auch die Niederlande (43,30 Euro) und Frankreich (42,20 Euro) lagen bei der durchschnittlichen Höhe der Arbeitskosten vor Deutschland. Im EU-Vergleich am wenigsten kostete eine Arbeitsstunde in Bulgarien (9,30 Euro), Rumänien (11 Euro) und Ungarn (12,80 Euro).