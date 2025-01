2014 gingen bei Opel in Bochum die Lichter aus und fast 3000 Arbeitsplätze verloren. Doch die Stadt hat sich erholt: Heute arbeiten auf dem ehemaligen Werksgelände mehr als doppelt so viele Menschen.

6.300 Menschen arbeiten heute auf dem riesigen Areal in Bochum - in 38 Unternehmen, und es sollen mal bis zu 13.000 werden. Alle Flächen sind verkauft, aber bisher nur zu 60 Prozent bebaut. Es gibt den Logistikriesen DHL , IT-Security, Gesundheitsdienstleister, Forschungslabore, auch Bosch oder VW sind hier mit Unternehmen aktiv.

Bochum: Viele kleine Firmen statt ein Großkonzern

"In der heutigen Zeit ist es natürlich interessanter, Größenordnungen von 150 bis 1.000 Mitarbeiter-Unternehmen zu haben. Wenn da sich mal eins nicht mehr am Markt behaupten kann, tut es nicht so weh."

Als Opel Geschichte war, rückten gleich am nächsten Tag die Bagger an. Insgesamt flossen bisher 165 Millionen Euro in die Infrastruktur, Fördergelder und Verkaufserlöse. Schnelligkeit war Trumpf, sagt Meyer: "Wenn Flächen leer stehen, ein Zaun drum gemacht wird und der Schäferhund als Bewachung rumläuft, wird es immer schwieriger, solche Flächen aus der negativen Diskussion zu kriegen."

Autoindustrie bleibt wichtiger Faktor

Viele Player zogen an einem Strang für die "Bochum Perspektive": Die Stadt Bochum, das Land, aber auch die Ruhr-Uni, die IG Metall , Gesamtmetall und auch der ehemalige Opel-Mutterkonzern General Motors: "Wir wussten, wir haben keinen Stahl mehr, wir haben keine Kohle mehr und auch keine große Produktion mehr. Darum haben wir geschaut: was sind unsere Stärken, wo müssen wir uns hin entwickeln", erinnert sich Meyer.

Ruhr-Universität als Standortvorteil

Eins der Projekte dort heißt "Makerspace", eine riesige Werkstatt, wo an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft Innovationsprojekte entstehen. "Wir haben hier 100 Ausgründungen in den letzten 5 Jahren gehabt", sagt Robert Grosche, der stellvertretende Kanzler der RUB. Die Firmen seien nicht nur aus dem Technik-Bereich. "Bei den Geisteswissenschaften gibt es etwa ein Start-Up, dass sich mit der Frage beschäftigt, wie man sehbehinderte Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren kann, wie man also Arbeitgeber vom Wert dieser Arbeitskräfte überzeugen kann."