Wegen der schwächelnden Konjunktur will der Industrie- und Automobilzulieferer Schaeffler in Europa 4.700 Stellen streichen.

Eins vorneweg: Hätte es die Technologieoffenheit , nach der in Deutschland derzeit so laut gerufen wird auch bei der Entwicklung alternativer Antriebe gegeben, stünde Deutschlands Automobilindustrie heute besser da. Und besser wäre es schon, wenn man nicht mit dem Rücken zur Wand stünde.

Vielmehr müsste man die deutsche Autoindustrie so auf den E-Motor und sein Ökosystem ausrichten, "wie wir das über Jahrzehnte erfolgreich beim Verbrenner gemacht haben", sagt Kuhnert.

Produktionskosten mit Gewinnen aus China finanziert

Dass deutsche Autobauer einmal straucheln könnten, schien ob ihrer technologischen Vorreiterrolle bei den Verbrennungsmotoren und den Qualitätsstandards lange unvorstellbar, zumindest auf den ersten Blick. Bei genauerer Betrachtung wurden jedoch vergleichsweise hohe Produktionskosten in Deutschland wohl mit den Verkaufserlösen aus China querfinanziert. Doch die Gewinne aus dem Reich der Mitte brechen nun drastisch ein - die hohen Produktionskosten hierzulande jedoch bleiben.

Langes Festhalten am Verbrenner in Deutschland

Die harte Landung in der Realität ist schmerzhaft. Werksschließungen, Stellenabbau auch bei namhaften Zulieferern sollten auch dem letzten Zweifler klar machen: Mit dem jahrelangen Festhalten nur und allein am Verbrennungsmotor hat man auf das falsche Pferd gesetzt. Die Vorstellung, dass Vorstände und Verbände der Automobilbranche dieses Pferd in Deutschland noch weitergeritten haben, als es international längst tot war, macht das Bild nicht schöner.