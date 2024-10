Showdown in Brüssel: Poker um E-Auto-Zölle für China

In Zukunft plant die EU Zölle auf chinesische E-Autos zu erheben. Diese Zölle sollen den Wettbewerbsvorteil chinesischer Unternehmen ausgleichen.

Im Handelsstreit um Elektroautos aus China rückt eine Einführung der geplanten europäischen Strafzölle näher. In Brüssel stimmen heute die 27 europäischen Mitgliedsstaaten über den Vorschlag der EU-Kommission ab. Deutschland wird die Zölle ablehnen.

Insidern zufolge gibt es jedoch ausreichend Befürworter unter den EU-Staaten. Um die Einführung noch zu stoppen, bräuchte es in Brüssel eine sogenannte qualifizierte Mehrheit aus 15 Mitgliedstaaten, die zusammen 65 Prozent der europäischen Bevölkerung umfassen. Dies gilt als unwahrscheinlich.

Die EU-Kommission will Strafzölle für bestimmte E-Autos aus China verhängen. China droht mit Vergeltungsmaßnahmen, die in Deutschland weitreichende Folgen haben könnten.

Warum plant die EU-Kommission Zölle gegen China?

Als oberste europäische Handelsbehörde kann die EU-Kommission weitgehend über die Zollpolitik bestimmen. Seit Oktober 2023 hatte sie Chinas E-Autosektor untersucht und sieht als erwiesen an, dass die Regierung der Volksrepublik ihre Hersteller massiv subventioniert. Der Staat verschaffte etwa Kredite, Grundstücke oder Batterierohstoffe deutlich unter dem Marktpreis. Um das auszugleichen, wurden Zölle für jeden Hersteller individuell festgelegt, basierend auf der Höhe der vermuteten Subventionen.

Das bedeutet für den Hersteller SAIC beispielsweise einen Aufschlag von 35 Prozent. Für BYD sollen demnach 17 Prozent Extrazoll gelten, für Geely 19 Prozent, für Tesla acht Prozent. Für alle anderen Hersteller soll bis zu einer genaueren Prüfung ein Extrazoll von pauschal 21 Prozent gelten – also auch für VW BMW oder Mercedes , wenn sie Autos von China nach Europa liefern. Oben drauf kommen die üblichen EU-Importzölle von zehn Prozent für Autos.

Wie haben sich die EU-Staaten positioniert?

Deutschland sieht Strafzölle kritisch. Die Bundesregierung wird dagegen stimmen. Frankreich Polen und das Baltikum wollen nach Informationen von Insidern für die Zölle stimmen. Damit reicht das Votum, um die Strafzölle in Kraft zu setzen. Die Zölle sollen Ende Oktober greifen und zunächst für fünf Jahre gelten.

Die EU-Kommission will mit Strafzöllen gegen den aus ihrer Sicht unfairen Wettbewerb bei der Einfuhr chinesischer E-Autos vorgehen. "Europa muss handeln, sonst besteht die Gefahr, dass die europäische Automobilindustrie ruiniert wird", so der Journalist Felix Lee.

Welche Konsequenzen hätten die EU-Zölle für deutsche Hersteller?

EU-Zölle würden auch deutsche Automobilhersteller hart treffen, weil sie einen Großteil ihrer E-Fahrzeuge in China für den chinesischen Markt bauen, aber auch nach Europa einführen. Mit einem Zollaufschlag von durchschnittlich 21 Prozent würden sich ihre Fahrzeuge in Europa deutlich verteuern und wären damit weniger wettbewerbsfähig. China ist weltweit der größte Markt für Elektrofahrzeuge und damit einer der wichtigsten Absatzmärkte für deutsche Hersteller.

2023 erzielten deutsche Autohersteller über ein Drittel ihres Absatzes auf dem chinesischen Markt. Seit 2018 produzieren deutsche Hersteller sogar mehr Autos in China als am Standort Deutschland. Zudem ist China für die deutsche Autoindustrie bei Rohstoffen, Materialien und Schlüsseltechnologien von überragender Bedeutung. Sie werden insbesondere für die Elektromobilität gebraucht. Auch deshalb will die deutsche Automobilindustrie einen Handelsstreit mit China um jeden Preis vermeiden.