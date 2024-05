Elektroautos in Deutschland: Warum die Verkaufszahlen sinken

Elisabeth Schmidt ist ZDF-Korrespondentin in Peking - und beobachtet, wie die Volksrepublik die Verkehrswende konsequent durchsetzt, zur Not auch "mit eisernen Mitteln". "In großen Städten wie Peking ist es immer schwieriger, überhaupt eine Zulassung für Verbrenner zu bekommen", berichtet Schmidt. "In Shanghai fahren heute schon 50 Prozent E-Autos, wozu allerdings auch Hybride zählen. Eine Zulassung und ein grünes Kennzeichen für E-Autos kann man praktisch sofort bekommen, für einen Verbrenner und ein blaues Kennzeichen muss man an einer Lotterie teilnehmen, es gibt nur wenige, begrenzte Stückzahlen."



Die Ladeinfrastruktur sei zwar besser als in Europa, Beschwerden gebe es aber trotzdem. "Ein Beispiel vom vergangenen Frühlingsfest: In Hubei und weiteren Provinzen in der Mitte und im Süden Chinas gab es ein furchtbares Schneechaos. Hunderte E-Autofahrer strandeten dort auf der Autobahn, weil sie nicht laden konnten und die Kälte zusätzlich Akku fraß."



Die staatlich forcierte E-Mobilität führe zudem zu zahlreichen neuen Anbietern. "Jede Provinz wetteifert gerade um das Prestige, einen eigenen guten Anbieter zu haben", sagt Schmidt. Außer BYD mache aber noch kein Hersteller Gewinn. "Die Preisschlacht ist immerhin gut für die Kunden, die in Zeiten der Wirtschaftsflaute besonders auf den Geldbeutel achten." Anfang des Jahres habe die Staatsführung die Vergabe von Krediten beim E-Autokauf erleichtert.



Wo die chinesischen Hersteller erstklassig seien: "Sie haben sich teils die kompletten Lieferketten gesichert. Sie sind gut bei Software, autonomen Fahrassistenzsystemen, Infotainment, KI, Sprachsteuerung - und unschlagbar beim Preis."