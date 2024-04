Autos aus China: VDA-Chefin lehnt Importzölle ab

Das sei auch Bestandteil der Gespräche , die Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) vergangene Woche in China geführt habe, so Müller.

Chinesischer Markt "nicht verbrannt für uns"

"Wir schreiben keinesfalls den chinesischen Markt ab und der Markt ist auch nicht verbrannt für uns", sagt Müller weiter. Die absoluten Verkaufszahlen in China würden weiter ansteigen und dort mehr Fahrzeuge abgesetzt als in Europa und den USA zusammen, erklärt die VDA-Präsidentin.

VDA-Chefin: "Müssen die Absätze in China hochhalten"

"Wir müssen die Absätze in China hochhalten, auch, um die Transformation zur klimaneutralen Mobilität in Deutschland und in Europa finanzieren zu können." Man investiere in den kommenden Jahren 280 Milliarden Euro in neue Antriebe und Digitalisierung. "Das ist ein klares Bekenntnis und eine klare Ansage der deutschen Automobilindustrie, dass wir weiter vorne mit dabei sein werden."