Warum Scholz sich in China bei Xi Jinping schwergetan hat

Sehr viel länger als erwartet, so heißt es ein bisschen stolz aus Regierungskreisen, habe Olaf Scholz mit Xi Jinping unter vier Augen geredet. 45 Minuten lang waren die beiden allein, insgesamt drei Stunden und zwanzig Minuten haben Kanzler und Präsident miteinander verbracht, spazierend, essend, mit der Delegation verhandelnd.

Xi Jinping, der sich auf Lebenszeit zum Großen Vorsitzenden hat wählen lassen und damit mit einer seit Mao geltenden Regel der Kommunistischen Partei gebrochen hat, sprach dem Kanzler gegenüber vom "Frühling in den Beziehungen" der beiden Länder.

Der Kanzler müsse in China klarmachen, dass das Land "einen Kurs verfolgt, den wir als Europäer nicht akzeptieren können", so der Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer (B'90/Grüne).

Scholz spricht mit Xi erstmals über Ukraine-Krieg

Tatsächlich aber hat Olaf Scholz SPD ) mit Xi erstmal über den russischen Krieg in der Ukraine gesprochen, er habe, so der Kanzler bei der Pressebegegnung mit Ministerpräsident Li Qiang, "Xi gebeten, auf Putin einzuwirken, damit Wladimir Putin seine Truppen abzieht und den furchtbaren Krieg beendet".

Was Xi darauf erwidert hat, sagt Scholz nicht, Zustimmung war es wohl nicht, denn der Kanzler geht zu den Punkten über, auf die man sich geeinigt hat und Xi ist nicht dabei.

Beide Länder wollen den Frieden unterstützen, sich über eine Konferenz in der Schweiz und andere Initiativen intensiv abstimmen. Noch einmal seien sie übereingekommen, sich gegen den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen auszusprechen - das hatten sie bei Scholz letztem Besuch 2022 bereits getan, es war von der Bundesregierung als großer Erfolg gefeiert worden.

Abkommen zur Kreislaufwirtschaft, Rindfleisch und Äpfeln

Nun fügten sie hinzu, dass sie Angriffe auf kerntechnische Einrichtungen wie Atomkraftwerke ablehnten. Seine Gespräche seien "ein kleiner Baustein" gewesen, um auf China einzuwirken, sagte der Kanzler bei seinem Abschlussstatement, dazu formte er mit den Händen einen Quader in der Größe eines Legosteins.

Das Beste, was Scholz aus China mitbringen wird, werden drei Abkommen sein. Eins zur Kreislaufwirtschaft, eins zu Rindfleisch und eins darüber, dass Deutschland "frische Äpfel" nach China exportieren darf. Hoffnung gibt es auf ein Abkommen, das den Export von deutschem Schweinefleisch wieder erlaubt - hier vor allem Teile wie Schnauze und Ohren, die Deutsche nicht essen, Chinesen aber umso lieber.

"Pressebegegnung" ohne Fragen

Gekommen aber war der Kanzler, um von Xi ein Entgegenkommen zu erreichen. China exportiert Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Das Schuldbewusstsein darüber scheint gering zu sein. Ein Signal, Russland so nicht weiter unterstützen zu wollen, blieb jedenfalls aus.

Chinas Li Qiang spricht viel über Wirtschaft

Scholz hat "diesen schwierigen Besuch bisher gut absolviert und kritische Themen angesprochen", so Alexander Jungkunz, Nürnberger Nachrichten. Sein Besuch zeige, wie "abhängig wir von der chinesischen Wirtschaft sind".

Er zählte die vielen Dialogformate auf, die China und Deutschland miteinander haben und räumte mit ganz grundsätzlichen deutschen Annahmen auf. Man solle sich nicht gegenseitig als Rivalen betrachten, sagte er - eine Formulierung, die in der China-Strategie der deutschen Bundesregierung vorkommt. China wird hier als "Partner, Wettbewerber und strategischer Rivale" bezeichnet, was Peking nicht gefallen kann.

Li Qiang verteidigt chinesische Subventionen

Die Annahme, China subventioniere seine Produkte, wie E-Autos und Photovoltaik-Anlagen unlauter, sei, "objektiv und dialektisch" zu betrachten, sagte Li in ganz ähnlicher Form wie er es Anfang April beim Besuch von US-Finanzministerin Yellen getan hatte.

"China steht in fast allen Punkten Deutschland entgegen", so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann in Peking.

