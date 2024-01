Elektromobilität: Warum Chinas Autobauer in Brasilien boomen

Wo früher der Mercedes-Stern strahlte, prangt jetzt ein Wachturm der Chinesischen Mauer, Logo des Autoherstellers "Great Wall Motor". Ab Mai will GWM im Umland von São Paulo jährlich 20.000 Hybridautos produzieren - in denselben Hallen, in denen Mercedes bis 2020 seine C-Klasse und SUV baute.

Auch für die stillgelegte Fabrik von Ford im Nordosten Brasiliens hat sich ein Käufer gefunden: BYD ("Build your Dreams"), Chinas führender Elektrofahrzeughersteller, will dort 2025 mit der Produktion von E-Autos , Karosserien und Batteriebestandteilen beginnen. "Das ist symbolisch", sagt Giorgio Romano von der Universität UFABC in Sao Paulo, der seit Jahren die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Brasilien analysiert:

Brasilien setzt auf ausländische Autohersteller

Made in China: für Chinesen ein Prädikat für Qualität, zumindest was ihr E-Auto angeht. Deutschland und Elektromobilität passt für sie nicht zusammen. 26.04.2023 | 6:50 min

Branchenkenner erwarten deutliche Zunahme von E-Autos in Brasilien

Branchenexperten der Unternehmensberatung Bright Consulting prognostizieren, dass 2030 45 Prozent der neu verkauften Fahrzeuge in Brasilien elektrifiziert sein werden. Von den fünf meistverkauften Marken elektrifizierter Fahrzeuge in Brasilien 2023 sind drei chinesisch.

Möglich sei das dank staatlicher Subventionen. "Die chinesische Regierung hat ein Interesse daran, dass diese Marken sich in Brasilien etablieren. Um so geringe Preise hier in Brasilien zu erreichen, müssen die Herstellungskosten in China sehr gering sein", sagt Pagliarini.