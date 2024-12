Deutschlands Automobilindustrie: Ein Jahr zum Vergessen

Eigentlich fing das Jahr 2024 für die deutsche Automobilindustrie gar nicht so katastrophal an. "Die Hersteller und Zulieferer hatten zu Jahresbeginn eigentlich ein stabiles Jahr erwartet", erinnert sich der unabhängige Branchen-Analyst Jürgen Pieper, "man ging mehr oder weniger von einem unveränderten Gewinn und Umsatz aus."

Bekanntlich kam es dann doch ganz anders. Im Frühjahr und Sommer veröffentlichten die großen deutschen Automobilkonzerne eine Gewinnwarnung nach der nächsten, Automobilzulieferer wie Bosch kündigten im Laufe des Jahres den Abbau von Stellen an, im Herbst stellte die Weltmarke Volkswagen große Lohnkürzungen und Werksschließungen in den Raum.

Ein Jahr mit klaren Gewinnern - und Verlierern

Die Automobilindustrie befindet sich im Wandel und Deutschland hinkt hinterher. "Softwaredefinierte" Autos sind die Zukunft, dafür fehlt es hier an Ausbildung und Kompetenz.

Dass es auch anders geht, bewiesen in diesem Jahr vor allem die asiatischen Autohersteller. Stefan Bratzel, Automobilexperte vom Center for Automotive Management in Bergisch-Gladbach, erklärt: