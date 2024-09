Volkswagen: Dunkle Wolken über Wolfsburg - nicht nur dort?

Es ginge "gar nicht mehr um das Ob", sondern "nur noch um das Wie und Wann". Dies werde hart zwischen Belegschaft und Vorstand "ausgefochten", so Peter Kunz, ZDF-Reporter.

Ist die Marke Volkswagen in der aktuellen Form überlebensfähig?

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat sich bereits positioniert. Mit ihr werde es keine Standortschließungen geben. Der Betriebsrat fordert stattdessen einen Gegenentwurf zum Kaputtsparen, wie es Opel und Ford derzeit erleben würden. Schnellere Prozesse, weniger Komplexität, mehr Synergien innerhalb des Konzerns, ein Masterplan mit Zwischenzielen für die kommenden zehn Jahre, lauten die Punkte in Kurzform.

Warum spitzt sich die Krise gerade jetzt zu?

Die Probleme der Marke sind schon länger bekannt. In der Vergangenheit haben sich bei der Stammmarke enorme Überkapazitäten aufgebaut. Beispielsweise seien die Werke in Osnabrück und Dresden nur zu 20 bzw. 30 Prozent ausgelastet.

Ein bereits 2023 aufgelegtes Sparprogramm zeigt nicht die erhoffte Wirkung. VW wollte damit bis 2026 zehn Milliarden Euro an Kosten einsparen. Nach den zuletzt dürftigen Halbjahreszahlen soll die Schraube nun angezogen und das Sparziel um weitere vier bis fünf Milliarden aufgestockt werden.

Im August hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weiter verschlechtert. Das geht aus dem auf Umfragen basierenden Ifo-Geschäftsklimaindex hervor.

Welche Rolle spielt die Politik?

Die hat beim Volkswagen-Konzern mehr zu sagen als in jedem anderen deutschen Konzern. Das liegt an den besonderen Strukturen bei VW. Ein Fünftel der Stimmrecht-Anteile liegen beim Land Niedersachsen , zudem hat der Aufsichtsrat laut VW-Gesetz weitgehende Mitbestimmungsrechte bei Entscheidungen zu den Werken. Ohne Zustimmung der Arbeitnehmer ist demnach nicht möglich, ein Werk zu bauen oder zu verlegen.

Das Land Niedersachsen dürfte sich gegen mögliche Werksschließungen stemmen. Dort stehen fünf Fahrzeug- und Komponentenwerke, mehr als in jedem anderen deutschen Bundesland. Dass Handlungsbedarf bestehe, räumte aber auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ein.

Sind es nur Probleme, die Volkswagen hat? Oder fehlt es Deutschland inzwischen generell an Wettbewerbsfähigkeit?

Volkswirte sehen in den Problemen ein Anzeichen für die aktuellen Standortprobleme Deutschlands. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski sagte, die Entwicklungen bei VW zeigen, was die langfristigen Folgen von jahrelanger wirtschaftlicher Stagnation und struktureller Veränderungen in einem Umfeld ohne Wachstum seien: