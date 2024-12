Wie stark ist das Autoland Deutschland noch?

Kempermann: Stimmt. In Wolfsburg etwa arbeitet jeder zweite Beschäftigte in der Autoindustrie, in Ingolstadt und Dingolfing-Landau fast jeder zweite. Diese Regionen müssen den Wandel schaffen, sonst droht massiver Wohlstandsverlust. Aber auch andere Regionen stehen vor großen Aufgaben, weil dort besonders viele Unternehmen Elemente des traditionellen Verbrennungsmotors herstellen: Wir schätzen, dass etwa in Schweinfurt jeder sechste Beschäftigte vom automobilen Wandel betroffen ist, ebenso in Salzgitter. Auch in Bamberg, dem Saarpfalz-Kreis oder in Baunatal arbeiten viele Beschäftigte am Verbrenner. Und viele Unternehmen haben ja schon Stellenabbau angekündigt.