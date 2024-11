VW-Tarifverhandlungen: Protest gegen Sparkurs

Mit lautstarkem Protest der Mitarbeiter hat bei Volkswagen die dritte Tarifrunde begonnen. Mehr als 6.000 Teilnehmer aus allen zehn deutschen VW-Werken kamen laut IG Metall zu der Protest-Kundgebung direkt vor dem Eingang zum Verhandlungssaal in der Volkswagen Arena.

Warnstreiks ab Dezember möglich

"Zukunft statt Kahlschlag" oder "Alle Werke müssen bleiben", wurde auf Transparenten gefordert. In Sprechchören skandierten die Beschäftigten mit Blick auf mögliche Warnstreiks: "Wir sind bereit."

Das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was ab Dezember passiert, wenn das Unternehmen unsere konkreten Lösungsvorschläge nicht ernst nimmt,

Der Sparplan der IG Metall war "ein wichtiger Schritt", würde jedoch "wohl eher nicht" reichen, so Valerie Haller. Es könnte Monate dauern, bis eine Einigung auf dem Tisch liege.

IG Metall: Letzte Chance für eine Lösung

An der Kundgebung nahmen die aus ganz Niedersachsen, Hessen und Sachsen angereisten Mitarbeiter dagegen den Angaben zufolge in ihrer Freizeit teil. Zuvor waren sie in einem Demonstrationszug vom Werk zum Stadion gezogen.