75 Jahre Patentamt: Wie steht es um deutschen Erfindergeist?

... ist seit über 145 Jahren die Zentralinstitution für den Schutz des geistigen Eigentums in Deutschland. Es ist das größte nationale Patent- und Markenamt in Europa und weltweit das fünftgrößte Patentamt. Als obere Bundesbehörde gehört das DPMA zum Geschäftsbereich des externer Link Bundesministerium der Justiz (BMJ).



Rund 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an den Dienststellen in München, Jena und Berlin für das DPMA tätig. Hauptsitz des Amtes ist München, wo mit mehr als 2.200 Personen der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt ist.



Fast 60.000 Patentanmeldungen gingen 2023 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. Bearbeitet werden sie von unseren mehr als 1.000 Patentprüferinnen und Patentprüfern, die in fünf Abteilungsgruppen organisiert sind: Allgemeiner Maschinenbau, Mechanische Technologie, Elektrotechnik, Chemie und Physik. Außerdem befassen sich die Prüferinnen und Prüfer mit Einsprüchen gegen erteilte Patente und führen auf Antrag Recherchen durch.