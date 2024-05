Allianz- Commercial: Mehr Piratenangriffe auf Frachtschiffe

Stacheldraht wird an Bord des Tankers gewickelt, um ihn vor Piratenangriffen zu schützen, wenn er in gefährlichen Gebieten der Meere und Ozeane fährt.

Doch neben den aktuellen Kriegen und Konflikten bedroht eine andere alte Gefahr Schiffe und ihre Besatzungen: Piraten. Neben Stürmen und Strandung an der Küste zählen auch Seeräuber zu den ältesten Risiken der Schifffahrt, und die Piraterie erlebt laut Allianz so etwas wie ein Comeback: Im vergangenen Jahr gab es demnach weltweit 120 bekannt gewordene Piratenüberfälle, fünf mehr als 2022.

Westafrikas Küste ist wohl am gefährlichsten

Gefährlichste Region in dieser Hinsicht ist laut Allianz Commercial der Golf von Guinea an der Küste Westafrikas, gefolgt von der Straße von Singapur in Südostasien. Die Reedereien können sich nur bedingt vor diesen Piratenangriffen schützen.