Agri-PV: Fluch oder Segen für Landwirte?

Photovoltaikzur Sicherungs des Einkommens

Jetzt stehen auf 11,5 Hektar seines Landes knapp 8.300 Solarmodule. Sie sind bifacial, nehmen also in zwei Richtungen Sonnenstrahlen auf. Und sie sind vertikal aufgebaut, mit zwölf Metern Abstand zwischen den Reihen. Dadurch bleibt genug Platz für Hussongs 140 Rinder.

Bauernverband warnt vor Existenzbedrohung

Bundesregierung setzt auf die Erneuerbaren

Wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, was wir wollen: Wollen wir die Anlagen auf die grüne Wiese stellen, so dass ein bis zwei Prozent der landwirtschaftlichen Fläche wegfällt oder wollen wir die Kombi-Nutzung auch wenn sie durch den aufwendigeren Aufbau etwas teurer ist?

Aufklärung für mehr Verständnis

Jörg Hussongs Agri-PV-Anlage soll Ende August an das Netz angeschlossen werden. Er will Schilder aufstellen und den Spaziergängern, die an seinem Hof vorbeikommen, erklären, was dort für blaue Scheiben auf seiner Weide stehen.