Apple Pay: Apple muss keine EU-Wettbewerbsstrafe zahlen

Der Technologieriese Apple entgeht im Streit mit der EU-Kommission einer hohen Wettbewerbsstrafe. Die Wettbewerbshüter der EU akzeptieren Zugeständnisse des US-Unternehmens. Damit wird ein seit Jahren andauernden Disput um das Bezahlsystem "Apple Pay" beigelegt, wie aus einer Mitteilung der EU-Kommission in Brüssel hervorgeht.

Trotz eines holprigen Starts bei der Einführung vor 5 Jahren, ist Apple Pay mittlerweile die beliebteste digitale Bezahlmethode an Kassen. Experten warnten vor Akzeptanzproblemen.

Banken hatten Apple kritisiert

Banken kritisierten schon lange, dass sie nicht an Apple vorbei auf den NFC-Funkchip zugreifen können, über den man das Telefon an der Ladenkasse statt einer Bankkarte einsetzen kann. Dass "Apple Pay" als einziger Weg dafür gedacht war, erklärte Apple unter anderem mit Sicherheitsüberlegungen. Die von Apple angebotenen Zusagen sollen zehn Jahre in Kraft bleiben.