Krypto-Unternehmer Bankman-Fried zu 25 Jahren Haft verurteilt

Der wegen Betrugs verurteilte Kryptowährungs-Unternehmer Sam Bankman-Fried ist zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Das teilte der New Yorker Richter Lewis Kaplan mit. Der 32-jährige Gründer der Krypotwährungs-Börse FTX, der in der Szene auch SBF genannt wurde, war bereits im November von Geschworenen schuldig gesprochen worden

In einer Erklärung entschuldigte sich Bankman-Fried bei seinen ehemaligen Mitarbeitern. "Es tut mir leid, was passiert ist. Es gab Dinge, die ich hätte tun und sagen sollen, und Dinge, die ich hätte lassen sollen."

Noch im Spätherbst 2021 stand SBF auf dem Gipfel seiner Karriere. Er hatte eine der größten Börsen für Kryptocoins wie Bitcoin, Ethereum und Co. hochgezogen. Er war mit rund 30 Jahren einer der reichsten Menschen weltweit.

Als viel gefragter Redner warnte er zu dieser Zeit vor allem vor kleineren Konkurrenten. Bei denen seien die Anlegergelder potenziell in Gefahr, weil oft nicht klar sei, ob sie gegen etwaige Verluste abgesichert seien.

FTX veruntreute 8,7 Milliarden Dollar an Kundengeldern

Zu dieser Zeit drehte er selbst ein großes Rad - an allen Absicherungen vorbei. Das Vehikel dazu war ein Hedgefonds namens Alameda Research. Der Fonds hatte Zugriff auf die Kundeneinlagen von FTX. Man nutzte das, um mit diesen Geldern riskante Geschäfte zu machen.

Normalerweise sind für solche Kreditbuchungen Sicherheiten zu hinterlegen. Nur waren die Computersysteme so programmiert, dass Alameda einen heimlichen Freifahrtschein hatte und die Gelder verwenden konnte, ohne Sicherheiten vorhalten zu müssen.

Die Geschäfte liefen schief. Am Ende entstand ein acht Milliarden Dollar tiefes Loch bei FTX. 8,7 Milliarden Dollar an Kundengeldern sind veruntreut worden, der Schaden insgesamt liegt bei über 10 Milliarden Dollar.

Bankman-Fried in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen

In dem eigentlichen Prozess gegen Sam Bankman-Fried, der im November zu Ende ging, wurde der 32-Jährige mit dem markanten Lockenkopf in allen sieben gegen ihn erhobenen Anklagepunkten schuldig gesprochen. In zwei Fällen wegen Betrugs, fünfmal wegen Verschwörung.