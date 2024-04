Neue Boeing-Panne: Triebwerksabdeckung fällt beim Start ab

Zum wiederholten Mal hat es eine Panne im Zusammenhang mit dem Flugzeugbauer Boeing in den USA gegeben: Eine Maschine der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines auf dem Weg nach Houston (Bundesstaat Texas) musste am Sonntagmorgen aufgrund eines Schadens zum Flughafen Denver (Colorado) zurückkehren.

Schon wieder hat es einen Zwischenfall mit einer Boeing-Maschine gegeben. Nach der Landung im US-Bundesstaat Oregon fiel auf, dass an dem Flugzeug eine Abdeckung am Rumpf fehlte.

Passagiere steigen in anderes Flugzeug um

Die Boeing 737 sei sicher gelandet, und die Passagiere seien in ein anderes Flugzeug umgestiegen, erklärte Southwest Airlines. An Bord waren 135 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Der Vorfall werde nun untersucht, so die FAA.